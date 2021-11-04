بالفيديو.. وناس يُشارك بديلا ويُسجل مع نابولي

عاد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “أدم وناس” للمُشاركة مع فريقه نابولي الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة.

“وناس” دخل بديلا في الدقيقة ال83 مكان زميله لوزانو قبل أن يوقع الهدف الرابع للبارتينوباي في الدقيقة ال90.

وفاز نابولي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد على ليجيا وارسو في الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.