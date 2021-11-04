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الرياضة

بالفيديو.. وناس يُشارك بديلا ويُسجل مع نابولي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. وناس يُشارك بديلا ويُسجل مع نابولي
وناس يتألق
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عاد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “أدم وناس” للمُشاركة مع فريقه نابولي الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة.

“وناس” دخل بديلا في الدقيقة ال83 مكان زميله لوزانو قبل أن يوقع الهدف الرابع للبارتينوباي في الدقيقة ال90.

وفاز نابولي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد على ليجيا وارسو في الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

رابط دائم : https://nhar.tv/7hMZo
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