بالفيديو.. ويستهام يُهلل لمراوغة بن رحمة العالمية

حساب ويستهام الرسمي على “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس فيديو المراوغة التي قام بها بن رحمة في اللقاء الذي جرى سهرة الثلاثاء.

وأرفق الحساب فيديو المراوغة بعبارة:”اقبض عليه إن استطعت” في إشارة لصعوبة افتكاك الكرة من قدمي الساحر الجزائري.

يُذكر أن بن رحمة قدم مباراة كبيرة ضد كريستال بالاس وقاد فريقه للفوز بثلاثية لهدفين في الجولة ال20 من البريمرليغ.

Catch him if you can 💨

🧙‍♂️ @Benrahma2 pic.twitter.com/pXiORj2eYh

— West Ham United (@WestHam) January 28, 2021