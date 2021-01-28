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بالفيديو.. ويستهام يُهلل لمراوغة بن رحمة العالمية

الرياضة
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بالفيديو.. ويستهام يُهلل لمراوغة بن رحمة العالمية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد حساب ويستهام الرسمي على “تويتر” بالمراوغة العالمية للنجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ضد كريستال بالاس.

حساب ويستهام الرسمي على “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس فيديو المراوغة التي قام بها بن رحمة في اللقاء الذي جرى سهرة الثلاثاء.

وأرفق الحساب فيديو المراوغة بعبارة:”اقبض عليه إن استطعت” في إشارة لصعوبة افتكاك الكرة من قدمي الساحر الجزائري.

يُذكر أن بن رحمة قدم مباراة كبيرة ضد كريستال بالاس وقاد فريقه للفوز بثلاثية لهدفين في الجولة ال20 من البريمرليغ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=953472

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