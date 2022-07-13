بالفيديو.. ويست هام يثني على فنيات بن رحمة

أثنت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، على فنيات نجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشر ويست هام، مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، استعرض فيه احدى فنيات بن رحمة.

كما أرفقت ادراة النادي الإنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق وصفت فيه فنيات بن رحمة بالسحر، أين قالت: “القليل من سحر بن رحمة”.

وتم أخذ هذه اللقطة من المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها بن رحمة رفقة ويست هام، والتي سجل فيها هدفا عالميا بمخالفة مباشرة.