بالفيديو.. ويست هام يثني على مهارات بن رحمة

أثنت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، على مهارات نجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، باستعراض إحدى لقطاته.

ونشرت إدارة النادي الإنجليزي، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله أحد أجمل مراوغات بن رحمة.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق وصفوا من خلاله الدولي الجزائري بالساحر، وكتبوا “السحر من بن رحمة”.