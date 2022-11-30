بالفيديو.. ياريشان:”ضميري مرتاح وأنا فخور بوضع الشبيبة بين أيادي آمنة”

كشف رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، عن سعادته بقُدوم مؤسسة موبيليس لشراء أسهم الكناري.

ياريشان قال اليوم الأربعاء في حوار مع الصفحة الرسمية للكناري:”اليوم يُمكن القول أن موبيليس رسميا تملك فريق شبيبة القبائل وهذا أمر جيد”.

“اليوم أنا أشعر بارتياح شديد وضميري مرتاح لأنني وضعت الشبيبة بين أيادي آمنة مثلما وعدت به”.

“مررنا بظروف صعبة جدا، وارتكبنا أخطاء خارجة عن ارادتنا لكنني فخور بنفسي”.