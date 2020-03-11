بالفيديو.. ياسمين بلقاسم تبدع في أغنيتها الجديدة تمثيلاً وأداءً بمشاركة زوجها

كشفت النجمة الجزائرية الشابة، ياسمين بلقاسم، الستار عن أغنيتها الجديدة المنتظرة، مساء الثلاثاء، وطرحتها على قناتها بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحمل الأغنية الجديدة لياسمين بلقاسم عنوان “خلاص”، وهي من كلمات وألحان وإخراج زوجها الفنان الجزائري إسلام برناوي، وتوزيع مروان طبال.

وأنتج الأغنية والتي تحمل الطابع الرايوي، شركة “yasmine belkacem production”.

وتصدرت صاحبة رائعة “من أجلك عشنا يا وطني”، التوندونس، على موقع الفيديوهات اليوتيوب، من خلال أغنيتها الجديدة والتي حصلت على أزيد من 230 ألف مشاهدة، في غضون ساعات.

وأبدعت ياسمين في الأغنية الجديدة، بصوتها القوي والعذب، وتمثيلها الإحترافي والذي لامس قلوب جمهورها.

وياسمين بلقاسم من بين أجمل الأصوات الشابة بالجزائر، وعرفت بأغنيتها الوطنية “من أجلك عشنا يا وطني”، والتي عرفت نجاحا كبيرا وصار يرددها الصغير والكبير.