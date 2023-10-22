بالفيديو.. ياسين عدلي ينهزم رفقة ميلان أمام جوفنتوس

فشل اللاعب الفرانكوجزائري ياسين عدلي في قيادة فريقه ميلان للفوز أمام جوفنتوس في قمة الكالتشيو التي جرت ضمن الجولة التاسعة.

وانهزم ياسين عدلي بهدف مقابل صفر الذي أمضاه مانويل لوكاتيلي في المباراة التي كانت مثيرة والتي جرت بملعب “سان سيرو”.

وقدم عدلي ما عليه في المباراة التي شارك فيها لـ 60 دقيقة، رغم الانهزام أين أبان عنة إمكانيات كبيرة بعدما منحه المدرب بيولي الثقة التامة فيه.

كما نال عدلي تنقيطا ممتازا 7.1 من 10 واعتبر ثالث أفضل أفض لاعب من جانب الروسونيري.

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