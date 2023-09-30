بالفيديو.. ياسين عدلي يواصل الإبداع و يحتفل بجنون

قاد اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي مباراة قوية رفقة ناديه ميلان أمام لاتسيو في لقاء اليوم السبت الذي جرى بملعب “سان سيرو”.

وحقق ياسين عدلي و رفقائه فوزا مهما بثنائية نظيفة ضمن مباراة الجولة السابعة من البطولة الايطالية.

كما ظهر عدلي وهو يقدم فنيات رائعة الى غاية الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني قبل ان يستبدل.

وهو اللاعب الذي نال ثناء الجماهير الميلانية التي كانت حاضرة في الملعب بقوة و حتى ثناء مدربه بيولي الذي منحه فرصة المشاركة أساسيا مجددا اليوم بعد المباراة الاخيرة التي قدم اداء جيد فيه.

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