بالفيديو.. يحيى شريف:”نسعى لتشريف الجزائر أمام عملاق إفريقيا”

الرياضة
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بالفيديو.. يحيى شريف:”نسعى لتشريف الجزائر أمام عملاق إفريقيا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد لاعب فريق شبيبة الساورة “سيد علي يحيى شريف” أنهم يسعون لتشريف الراية الوطنية والفوز على عملاق الكرة الإفريقية الأهلي المصري يوم الجمعة.

وقال “يحيى شريف” في تصريح لتلفزيون النهار أمسية اليوم الخميس:”الأكيد أن مواجهة الأهلي المصري هي عرس كروي كبير بين الأشقاء، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها فريق شبيبة الساورة لدور المجموعات”.

“نسينا لقاء سيمبا التنزاني، خاصة وأننا سنلعب ضد أكبر فريق في إفريقيا وأمام جمهورنا الذي سيكون بقوة لذلك نسعى لتشريف الراية الوطنية وإفراح ولاية بشار والمنطقة الصحراوية”.


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