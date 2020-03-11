بالفيديو.. يسرى تحتفل بعيد ميلادها الـ65 بالبكاء

احتفلت الفنانة المصرية القديرة، يسرا، بعيد ميلادها الـ 65، مع طاقم مسلسلها الجديد “دهب عيرة”، والمقرر عرضه في رمضان 2020.

وقام طاقم تصوير المسلسل، وبمقدمتهم النجمة حلا شيحة، بمفاجأة يسرا، والتي لم تحبس دموعها تأثرا بما حضره أصدقائها لها.

وفوجئت يسرى، فور دخولها موقع تصوير المسلسل، بتجمع فريق العمل حولها برفقة بعض أصدقائها المقربين وإبنة خالتها.

وبمجرد أن شاهدت الفنانة هذه المفاجأة، لم تتمالك دموعها، من فرحتها بوجودهم حولها.

ومن بين الفنانين الذي حضروا العيد ميلاد لتهنئة يسرا، حلا شيحا وخالد أنور وهنادي مهنا، والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبد العزيز.

ومسلسل “دهب عيرة”، والذي سيعرض في رمضان المقبل، من إنتاج مشترك بين شركة العدل “جروب” للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب يسرا، كل من حلا شيحا، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر.