بالفيديو.. يلدرم يقنع مواطنا بعدم الإنتحار ويأخده معه إلى عرس

تمكن أمس، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، من إقناع مواطنا بعدم الإنتحار وإصطحبه معه إلى عرس زفاف إبنة وزيرالثقافة

وذكرت صحيفة ملييت أن يلدرم أوقف موكبه أثناء عبوره فوق جسر شهداء 15جويلية من أجل إقناع المواطن “ت.ت”بالعدول عن الانتحار.

وأضافت ذات الصحيفة أن رئيس الوزراء أمسك المواطن من يده قائلا لهع “تعال معي لنذهب معا” مقدما له كأسا من الماء.

وهذا بعد إقناعه بعدم الإنتحار قام بأخده معه لحفل زفاف إبنتة وزير الثقافة، وذلك بعد أن باءت محاولات الشرطة بالفشل.

كما قال يلدرم للمواطن، “ما بعد العسرإلا اليسر، وعلينا ألا نقطع الأمل بالله عز وجل، بعد الآن كل شيء”.

و”سيكون أجمل مما هو عليه لا تقلق”.

“إياك والتفكير بالانتحار مرة أخرى، لا شيء أثمن من حياة الإنسان، كل البشر مرّوا بلحظات من اليأس”.

وفي مثل هذه اللحظات ما “علينا سوى اللجوء إلى الله تعالى والصبر، فما بعد الظلام إلا الضياء”.