بالفيديو.. يوتيوبر يعثر على شابين إختفيا قبل 21 عاما

تمكن يوتيوبر مشهور يدعى ” جيريمي بو سايدز” من العثور على مراهقين إثنين إختفيا قبل 21 عاما في ولاية “تينيسي” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتعلق الأمر بـ”إيرين فوستر” يبلغ من العمر 18 سنة، وصديقه “جيريمي باكتر” 17 سنة، إختفيا في أفريل سنة 2000. وتم حينها الإبلاغ عن ضياعهما، وباشرت عمليات البحث لكن لم تجدي نفعا حيث لم يتم العثور عليهما ولا على السيارة التي كانا فيها.

وباشر اليوتيوبر سايدز عمليات البحث على المفقودين. حيث قام بكل أعمال التصوير والتحري الخاصة به، بمعداته وغادر إلى سبارتا، مقر مقاطعة وايت كاونتي بولاية تينيسي.

وكان قبلها أجرى عملية بحث لكن لم تنجح، ليقرر إستئناف البحث عليهما بمعداته الخاصة نهاية شهر نوفمبر المنصرم. وبدأ أولا بالبحث في قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين. حسب ما ذكرته شركة “سي إن إن”.

كما تبادر لذهنه فكرة وإحتمال أن المفقودين سقطا في نهر كبير موجود في ذات المنطقة، وقام بإخبار رئيس شرطة المقاطعة بهذا الإحتمال. وبعد القيام بالبحث داخل النهر تم بالفعل العثور على السيارة وعلى القليل من بقايا الشابين.

وغرّد جيريمي بو سايدز : ” الأمر جد محزن لأن ذلك يعني وفاة مراهقين”، وآمل أن يساعد ذلك في إحلال بعض السلام لعائلات المراهقين المفقودين”.

ويمتلك اليوتيوبر “جيريمي بو سايدز” قناة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب” إسمهاExploring with the ” “Nug، وهو غواص ومعروف ببحثه عن اأشخاصالمفقودين.

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