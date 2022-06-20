بالفيديو.. يوسف بلايلي ينافس ميسي على هذه الجائزة
بقلم كريم تيغرمت
دخل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست الفرنسي، في منافسة النجم العالمي ليونسل ميسي، على جائزة الليغ1 الفرنسية.
وكشف الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أجمل هدف عن موسم 2021-2022.
كما تواجد يوسف بلايلي، ضمن هذه القائمة، إلى جانب العديد من نجوم الليغ1، والذين يتقدمهم ليونيل ميسي.
ودعت إدارة نادي بريست، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لدعم يوسف بلايلي، بالتصويت له للتتويج بهذه الجائزة.
Tous les lauréats du #ButDuMois s’affrontent désormais pour l’élection du #ButDeLaSaison… ⚽️🔥
Vous avez jusqu’au 29 juin pour voter ⌛️
— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 20, 2022
👋 Votons Youcef Belaïli ⬇
🗳️ https://t.co/0ZgN72edkv https://t.co/soBUYDkLzF
— Stade Brestois 29 (@SB29) June 20, 2022
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