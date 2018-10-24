بالفيديو..”1.2.3 فيفا لالجيري” تدوي ملعب أوكرانيا ترحيبا بمحرز

شهد ملعب أوبلانسي سبور بأوكرانيا تواجد العديد من الجماهير الجزائرية التي رحبت باللاعب الدولي رياض محرز خلال مواجهته أمام فريق شختار دونيسك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.
ورددت جماهير شختار دونيسك عبارات 1.2.3 فيفا لالجيري ترحيبا بالدولي الجزائري الذي ساهم في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام الفريق الأوكراني.
On en oublierait presque qu’on est en Ukraine…
One, Two, Three…
Quel peuple incroyable 🇩🇿🇩🇿@Mahrez22 @DZfoot @MahrezFrance @MCityFrance #algerie #mahrez #ManchesterCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/DRJKNceZt4
— RM26 🇩🇿 (@Abdes_Rabz) October 23, 2018
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