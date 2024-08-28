بالفيديو.. 13 شخصا يعلقون لأكثر من 90 دقيقة في لعبة منتزه

علق 13 شخصًا في منطقة جذب سياحي في سي وورلد بأستراليا لمدة 90 دقيقة على ارتفاع 15 مترًا. وهذا بسبب “خطأ في اتصال أجهزة الاستشعار”. حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن بيان صحفي. وتم إنقاذهم جميعا دون إصابات.

اللعبة التي تسمى Vortex تجعلك تدور وتلتف وتدور بشكل لم يسبق له مثيل - توقفت فجأة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. حسبما تحدد صحيفة The New daily الأسترالية.

وقال متنزه سي وورلد الترفيهي الواقع في جولد كوست في بيان في ذلك الوقت: “جميع الركاب. البالغ عددهم 13 راكبًا بخير وسليم، ويتواصل فريقنا معهم بينما نستعد لإخراجهم من الرحلة”.

وفقًا لـ 7News Australia، تم توزيع مظلات على الزوار. الذين تقطعت بهم السبل لحمايتهم من الحرارة أثناء انتظار الإنقاذ.

وقالت الحديقة: “لقد قام فريقنا الهندسي بإنزال العالقين يدويًا إلى موقعهم الأصلي. حيث خرجوا، في ما يزيد قليلاً عن 90 دقيقة بعد توقف الرحلة”.

وشاركت أيضًا خدمة الإسعاف في كوينزلاند وخدمة الإطفاء. وفي الساعة 4:30 مساءً، أكدت خدمات الطوارئ على قناة X أنه “تم إنقاذ جميع العالقين وتقييمهم من قبل المسعفين”.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي يجد فيها ضيوف Sea World أنفسهم عالقين في أحد المعالم السياحية. فيوم الخميس الماضي، علق 20 شخصًا لمدة ساعة في السفينة الدوارة المسماة ليفياثان بعد تفعيل جهاز الاستشعار.