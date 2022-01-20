بالفيديو.. 19 لاعبا من الخضر يُغادرون الكاميرون !

غادر سهرة اليوم الخميس 19 لاعبا من المنتخب الوطني الجزائري مدينة دوالا الكاميرونية.

وتوجه اللاعبين المعنيين صوب العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق فيما بعد بفرقهم في الدوريات الأوروبية.

ومباشرة بعد نهاية اللقاء وعودة اللاعبين إلى الفندق قام القائمين على الاتحادية بحجز تذاكر العودة للاعبين.

هذا وسيعود بقية الوفد غدا الجمعة إلى الجزائر عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

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أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

و أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع عمارة “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.

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قلبت الخسارة المرة التي تلقاها المنتخب الوطني الجزائري سهرة اليوم الأحد أمام غينيا الإستوائية جميع حسابات الجزائريين.

وبعد هزيمة ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية في الجولة الثانية من المجموعة E لمنافسة كان الكاميرون، تعقدت مأمورية الخضر بالتأهل.

1-الاحتمال الأول:

وبلغة الحسابات يحتاج أبطال إفريقيا للفوز فقط أمام كوت ديفوار في الجولة الثالثة لبلوغ الدور ثمن النهائي من الكان.

في حين وفي حال فوز زملاء القائد رياض محرز أمام الفيلة لا يحتاجون لانتظار نتيجة مواجهة غينيا الإستوائية وسيراليون. لأنهم في أسوء الأحوال سيتأهلون مع المنتخبات صاحبة أفضل مركز ثالث.

وذلك لأن فوز الخضر سيجعلهم بـ4 نقاط متساويين مع كوت ديفوار لكن بأفضلية للمُنتخب الوطني. بحكم فوزهم في المواجهة المباشرة بينهما.

2-الاحتمال الثاني:

وبخصوص مباراة سيراليون وغينيا الإستوائية ففي حال فوز سيراليون ستصل الأخيرة للنقطة الـ5. وتبقى غينيا الإستوائية عند النقطة الـ3، وبذلك يحتل الخضر المركز الثاني أوتوماتيكيا.

أما في حال حدوث العكس وفوز غينيا الإستوائية ستحتل الأخيرة المركز الأول بـ6 نقاط. ويحتل منتخب سيراليون المركز الأخير بنقطتين.

في حين انتهاء مواجهة سيراليون وغينيا الإستوائية بالتعادل،ستحتل منتخبات كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والجزائر المركز الأول بـ4 نقاط لكل منتخب. وسيتم اللجوء لاحتساب فارق الأهداف.

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