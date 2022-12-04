بالفيديو.. 35 طلقة نارية لاعتقال جزائري في فرنسا

واجهت سلطات إنفاذ القانون في فال دواز بفرنسا حادثة جديدة. في الواقع ، في صباح أول أمس الجمعة، رفضت إحدى شاحنات الوزن الثقيل الامتثال عند حاجز على الطريق. على وجه الخصوص ، لإجراء فحص في Saint-Ouen-l’Aumône.

وأثناء اندفاع الشاحنة نحو الشرطة، أطلق رجال الدرك والشرطة 35 رصاصة لإيقافها. حسب ما كشفه الإعلام المحلي الفرنسي.

بعد بضع دقائق ، عاد السائق إلى سان أوين لون. حيث حاولت الشرطة اعتراضه باستخدام جهاز يسمى “عصا التوقف” ، وهي مشط من المفترض أن تثقب إطارات المركبات.

ومع ذلك ، فإن هذه التقنية لم تنجح، وواصلت الشاحنة مسارها، قبل أن تصطدم بعدة سيارات وتندفع عمدًا إلى الشرطة.

وبشكل مشترك ، أطلق الدرك والشرطة 35 رصاصة لإيقاف عربة البضائع الثقيلة. حيث لم يصب أي شرطي أو دركي بجروح ، ولكنت أصيب شخص آخر من قبل رجال الإطفاء، خلال حوادث المرور التي تسببت فيها الشاحنة.

واعتقل سائق الشاحنة دون أن يصاب بأذى. وهو رجل يحمل الجنسية الجزائرية، ولديه بطاقة إقامة سارية المفعول حتى عام 2031. معروف لدى الشرطة بتهمة ارتكاب جرائم القانون العام، وقد تم فحصه.

وكانت نتيجة اختباره سلبية بالنسبة للكحول ولكنها إيجابية بالنسبة للكوكايين. وقال مكتب المدعي العام في بونتواز لشبكة CNEWS إن الشخص اعتقل.

وأضافت النيابة الفرنسية لذات القناة “من السابق لأوانه في هذه المرحلة تقديم المزيد من العناصر عندما بدأ التحقيق للتو.