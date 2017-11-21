يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدا من أهم الرياضيين عبر العالم، ويرافقه حراس شخصيين في كل تنقلاته.

ويعمل “بودي غارد” رونالدو، على حمايته من الانصار الذين يحاولون الإقتراب منه في كل مرة.

حيث شهد تواجده في مدينة نيقوصيا القبرصية، حادثة يمكن تصنيفها على أنها طريفهن وهذا بعدما تقمص أحد الأنصار دور الصحفي.

وهذا للوصول إلى مهاجم ريال مدريد، واقترب منه لياخذ معه صورة تذكارية عندما وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه رفقه فريقه.

إلا أن المناصر تفاجئ بسبعة حراس شخصيين، يهجمون عليه لإبعاده عن “الدون”، الذي تفاجئ هو الآخر بوصول المناصر إليه.