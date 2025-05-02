بالفيديو.. آيت نوري ينهزم أمام السيتي ويضيّع هدف الموسم !

تلقى الدولي الجزائري ريان آيت نوري هزيمة قاسية رفقة فريقه وولفرهامبتون أمام مضيفه مانشستر سيتي في افتتاح الجولة الـ 35 من البريمييرليغ.

وقدم آيت نوري مستوى كبيراً جدا في المباراة، وكاد أن يسجل هدف الموسم في الدقيقة الـ27، بعد لعبة جماعية مميزة ورائعة، بدأت بتمريرة قطرية من أندريه لآيت نوري، ثم إلى كونيا الذي مرر بعقبه للخلف لتصل الكرة مجددا للجزائري الذي سددها في القائم. قبل أن يخرجها جفارديول من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

ويقدم مدافع الخضر البالغ من العمر 23 عاما، مستويات جيدة منذ بداية الموسم. إذ شارك في 33 لقاء في البطولة من أصل 34 خاضها فريقه في الدوري الإنجليزي. وكلها أساسياَ. سجل فيها 4 اهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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