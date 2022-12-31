بالفيديو: السفارة الأمريكية بالجزائر تتمنى لكم عام سعيد 2023

هنأت السفارة الامريكية بالجزائر الجزائريين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023.

ونشرت السفارة الامريكية عبر حسابها الرسمي على التويتر تغريدة “أتمنى لك ولأسرتك عام جديد سعيد للغاية. ما هي قراراتك لعام 2023؟”

كما نشرت مع التغريدة مقطع فيديو يظهر فيه عمال السفارة باللباس التقليدي الجزائري والسفيرة الامريكة إليزابيث مور أوبين تظهر ابرز الاماكن عبر الجزائر وداخل السفارة.

وإختتم الفيديو بـ “السفارة الأمريكية تتمنى لكم عام سعيد 2023 “.