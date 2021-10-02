بالفيديو…بلايلي يواصل التألق ويسجل ثنائية عالمية ضد الغرافة

يواصل نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي التألق مع فريقه قطر القطري بعد توقيعه لهدفين عالميين في الدقيقتين 69د و91د ضد الغرافة

الهدف الأول جاء عن طريق مراوغة رائعة في منطقة العمليات ثم تسديدة محكمة بالقدم اليمنى لم تدع للحارس أية فرصة لصدها

أما الهدف الثاني جاء عن طريق تسديدة من منتصف الملعب يحيث أستغل تقدم الحارس ليباغته بقذفة مليمترية سقطت مباشرة في الشباك

المباراة عرفت مشاركة عناصر من المنتخب الوطني طاهرات وسفيان هني من جانب الغرافة وبن العمري وبلالي من جانب قطر القطري

هذان الأخيران تم إستدعاؤهما في قائمة بلماضي تحسبا لمباراة النيجر في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022