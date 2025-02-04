بالفيديو.. بن ناصر يحلّ بمدينة مارسيليا ويحظى بترحيب كبير من المشجعين

حلّ الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أمسية اليوم الثلاثاء، بمدينة مارسيليا، تحسبا لبداية تجربته الجديدة مع نادي أولمبيك مارسيليا.

وشهدت لحظة وصول لاعب الخضر، بن ناصر، لمقر نادي أولمبيك مارسيليا، حضور جمع غفير من أنصار نادي الجنوب. الذين رحّبوا بالوافد الجديد لفريقهم بحفاوة.

وانضمّ إسماعيل بن ناصر إلى نادي أولمبيك مارسيليا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل، مقابل نحو 12 مليون أورو، حسب تقارير إعلامية.