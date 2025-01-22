بالفيديو.. بن دبكة هدافاً ويصل للمساهمة الـ51 مع الفتح السعودي

بصم الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، اليوم الأربعاء، على هدف جديد رفقة ناديه الفتح السعودي، خلال مواجهة نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن.

وأدرك بن دبكة التعادل لفريقه الفتح بعدما كان متأخرا بنتيجة هدف من دون مقابل، خلال المباراة الجارية بملعب “نادي الفتح”.

ووصل خريج أكاديمية نصر حسين داي إلى المساهمة الـ51 مع ناديه الذي يقدم معه مشوارا طيبا، وأصبح اختصاصيا في تسجيل ركلات الجزاء بطريقة خاصة.

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