بالفيديو: تفاصيل مثيرة حول حريق مركز تجاري “القدس ” بالشراڨة

إندلع مساء اليوم الخميس حريق على مستوى مركز تجاري القدس ببلدية ودائرة الشراڨة في العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 17سا07 د، من اجل إخماد حريق شب في قناة الخيوط الكهربائية داخل مركز تجاري في الطابق الأرضي ثم إمتد إلى الطوابق العليا للمركز التجاري.

وتمكن اعوان الحماية المدنية من إنقاذ 11 شخصا كانوا متواجدين بالطابق 11 للمركز التجاري. حيث تم إنزالهم من الطابق الحادي عشر الى الطابق الثامن ثم اخراجهم وانزالهم بواسطة السلم الميكانيكي .كما تم تم تسجيل إصابة شخصين بضيق في التنفس.

العملية تم تسخير لها 11 شاحنة وشاحنتين، سلم ميكانيكي، وسيارات إسعاف.

كما اكد ذات المصالح أن عملية الاخماد متواصلة.

وللإشارة فقد شب حريق يذات المركز التجاري بتاريخ 20 ديسمير 2023 على مستوى الطابق السفلي وامتداده الى الخزائن الكهربائية بالطابق الاول والثاني.

وخلف 3 ضحايا يعانون من ضيق في التنفس إثر استنشاقهم الدخان.