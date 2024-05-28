بالفيديو.. جمال سجاتي يحقق أفضل توقيت عالمي في ملتقى أوسترافا

تألق العداء الجزائر، جمال سجاتي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى أوسترافا الدولي، لألعاب القوى، الجاري بجمهورية التشيك.

وجاء تألق سجاتي، بعد فوزهم في سباق 800 متر، وتحقيقه أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة، بتوقيت قدره 43 ثانية، و51ج/م.

وشارك في هذا السباق، العداء الجزائري الآخر علي قواند، الذي حلّ في المركز التاسع، بتوقيت قدره

1 د 48 ث و 52 ج/م.

يذكر أن هذه المنافسة تندرج في إطار برنامج تحضير العدائين الجزائريين لقادم الاستحقاقات الدولية, منها الألعاب الاولمبية بباريس 2024، حيث ضمن الثنائي سجاتي، وقواند، تأهلهما، إضافة إلى سليمان مولى (800م)، وياسر تريكي (القفز الثلاثي).