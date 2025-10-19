بالفيديو.. حاج موسى يتألق بثنائية وتمريرة حاسمة في فوز ساحق لفينورد

خطف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، الأضواء مجددًا في الدوري الهولندي الممتاز، بعدما قاد فريقه فينورد روتردام لتحقيق فوز كاسح بنتيجة 7 أهداف نظيفة، أمام مضيفه هيراكلس، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل حاج موسى هدفين في الدقيقتين الـ28 والـ59، إضافة إلى تمريرة حاسمة ساهم بها في الدقيقة الـ33، مؤكداً جاهزيته وتألقه الكبير هذا الموسم.

اللاعب الجزائري افتتح تألقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله الياباني أويدا الذي سجل “هاتريك” في اللقاء.

بهذا الأداء المميز رفع حاج موسى رصيده إلى ثلاثة أهداف وتمرير حاسمة، في 8 مباريات بجميع المنافسات. ليواصل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم فينورد هذا الموسم.