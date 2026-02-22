بالفيديو.. حاج موسى يُبهر بثنائية ويقود فينورد للفوز على تلستار في الدوري الهولندي

واصل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عروضه القوية في الدوري الهولندي، بعدما قاد فريقه فينورد للفوز أمام تلستار (2-1)، بتسجيله ثنائية مميزة نال بها تنقيط 9.1 من 10، توج بها بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وجاء هدفا حاج موسى في الدقيقتين الـ30 والـ39 من زمن المواجهة التي احتضنها ملعب دي كويب بمدينة روتردام، حيث أظهر الدولي الجزائري فعالية كبيرة أمام المرمى وكان حاسما في إنهاء الهجمات.

ويعَدُّ حاج موسى من أبرز ركائز فريقه هذا الموسم، إذ يحظى بثقة كبيرة من مدربه والنجم الهولندي السابق، روبن فان بيرسي، الذي منحه الدعم الكامل منذ بداية الموسم، وكان وراء بروز مستواه اللافت، كما منحه شارة القيادة في عدة مناسبات تأكيدا لمكانته داخل المجموعة.

بهذين الهدفين، يرفع حاج موسى رصيده إلى 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم.