بالفيديو.. حاج موسى يمنح فينورد فوزًا قاتلًا على فينرباتشي في دوري الأبطال

خطف نادي فينورد روتردام الهولندي فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-1) أمام نظيره التركي فينرباتشي، في ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وذلك بفضل هدف قاتل وقّعه الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، برأسية رائعة.

ودخل حاج موسى المباراة أساسيا وتمكن من صناعة الفارق في اللحظات الأخيرة، مانحًا فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.

ويعدّ هذا الهدف تأكيدًا جديدًا على تألق النجم الجزائري الشاب الذي يواصل تقديم مستويات مميزة في أوروبا. ويثبت أنه أحد الأوراق الهجومية المهمة في صفوف فينورد.