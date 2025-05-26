بالفيديو.. سيارة تدهس مشجعين أثناء احتفالهم بتتويج ليفربول بلقب “البريمرليغ”

صدمت سيارة، اليوم الاثنين، عددا من المشجعين في وسط مدينة ليفربول خلال الاحتفالات الرسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الحادث أسفر عن إصابة 17 شخصا، فيما لم يتم الإعلان عن الاسباب الحقيقية وراء الحادث.

وكشفت الشرطة البريطانية، حسب قناة “سكاي نيوز”، أنها ألقت القبض على رجل في مكان الحادث، وهو الذي دخل مرحلة التحقيقات، في انتظار الكشف عن ملامسات القضية.

كما أظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيارة تدهس مشجعين بشكل عنيف.