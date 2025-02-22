بالفيديو.. عبدلي هدّافا بثنائية ويقدّم أوراقه لبيتكوفيتش مبكرا 

سجل الدولي الجزائري حيماد عبدلي ثنائية رائعة رفقة ناديه أنجي الفرنسي الذي يواجه مستضيفه سانت ايتيان في قمة الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وبصم عبد اللي على هدفه الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 6 من عمر المباراة عن طريقة ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة.

وقدم عبد اللي أوراقه مبكرا للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي ينتظره تحدي كبير في تصفيات كأس العالم بداية بالمباراة القادمة التي سيجريها أمام منتخب بوتسوانا المقررة يوم الجمعة 21 مارس المقبل.

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