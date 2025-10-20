بالفيديو.. عوار بـ “ثنائية” يقود اتحاد جدة لفوز كاسح في دوري أبطال آسيا

تألق الدولي الجزائري حسام عوار، بشكل لافت في مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام الشرطة العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وسجل عوار ثنائية جميلة في الدقيقتين الـ60 والـ76، مؤكداً عودته القوية إلى مستواه المعهود. ليؤكد نجاعته الهجومية، مذكّراً الجماهير بتألقه السابق مع روما الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 3 نقاط ليصعد إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وشهدت المواجهة جدلاً تحكيمياً بعد طرد لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا في الدقيقة 50 بالبطاقة الحمراء. إضافة إلى إلغاء الحكم الإماراتي عمر العلي هدفاً لصالح الشرطة في الدقيقة 78 بداعي المخالفة. ورفض احتساب هدف آخر وسط شكوك حول تجاوز الكرة خط المرمى.