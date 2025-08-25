إعــــلانات
بالفيديو.. فيغولي هدافًا في أول مباراة له مع أمانة بغداد

بقلم كريم تيغرمت
بصم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، على بداية جد موفقة مع ناديه الجديد أمانة بغداد العراقي، الذي التحق به في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشارك فيغولي، اليوم الاثنين، في المباراة التحضيرية التي جمعت ناديه أمانة بغداد، بفريق السالمية الكويتي، ضمن التحضيرات الجارية بتركيا.

وتمكّن الدولي الجزائري، والنجم الأسبق للعديد من الأندية الأوروبية، من ترك بصمته في هذه المباراة التحضيرية. بتسجيله هدف على طريقة الكبار، بمخالفة مباشرة.

ومنح سفيان فيغولي، الفوز لناديه أمانة بغداد، في هذه المبارة التحضيرية الاولى التي شارك فيها ضد فريق السالمية الكويتي.

