بالفيديو.. محرز هدّاف وممرر حاسم أمام بارنسلي

واصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز تألقه في المباريات الودية التي يخوضها فريق مانشستر سيتي تحضيرا لإنطلاق الموسم الكروي ال جديد 2021-2022.

وسجل رياض محرز هداف رائعا في مرمى نادي بارنسلي الإنجليزي أمسية اليوم السبت بعد تمريرة حاسمة من زميله ميندي، بالإضافة إلى صناعته الهدف الأول الذي سجله زميله إيدوزي.