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الرياضة

بالفيديو.. محرز هدّاف وممرر حاسم أمام بارنسلي

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. محرز هدّاف وممرر حاسم أمام بارنسلي
صورة من المباراة الودية التي خاضها فريق مانشستر سيتي أمسية اليوم أمام فريق بارنسلي
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واصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز تألقه في المباريات الودية التي يخوضها فريق مانشستر سيتي تحضيرا لإنطلاق الموسم الكروي ال جديد 2021-2022.

وسجل رياض محرز هداف رائعا في مرمى نادي بارنسلي  الإنجليزي أمسية اليوم السبت بعد تمريرة حاسمة من زميله ميندي، بالإضافة إلى صناعته الهدف الأول الذي سجله زميله إيدوزي.

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