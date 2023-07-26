بالفيديو.. محرز يلتحق بمعسكر الأهلي السعودي

سرّب فيديو للدولي الجزائري رياض محرز، رفقة مواطنه و الدولي الجزائري سابقا رياض بودبوز في إحدى الفنادق في أوروبا.

ونقلت عدد من الصفحات الفايسبوك المهتمة بأخبار نادي الأهلي السعودي، الفيديو الذي انتشر مثل النار في الهشيم عبر موقع التواصل “تويتر”، أبرزها صفحة “شبكة الأهلي”. التي أكدت آن رياض محرز تواجد اليوم الأربعاء في المعسكر التدريبي لفريق الأهلي بالنمسا.

كما أشارت، إلى أن تقديم قائد الخضر من قبل المسؤولين عن الأهلي، سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويبدو أن “الفنان” يسعى للتعرّف على أجواء المعسكر بشكل أكبر. و المجموعة عن طريق مواطنه الذي سبق له و أن حمل رفقته القميص الوطني.

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