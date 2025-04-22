بالفيديو.. محرز هدافاً أمام الوحدة ويعزز رصيده بـ33 مساهمة هذا الموسم

بصم الدولي الجزائري لنادي الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الثلاثاء، على هدف جديد رفقة ناديه خلال مواجهة الوحدة.

وذلك في اللقاء الذي تجري فعالياته حالياً، بملعب الملك عبد العزيز. ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.​

وبعد أن قدم لاعب الخُضر، رياض محرز، تمريرة مفتاحية في الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة السادسة. أضاف تمريرة حاسمة في الهدف الثاني (أسيست) عند الدقيقة الـ58.

كما تمكن، رياض محرز، من تعزيز تقدم فريقه في اللقاء، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ89 بطريقة رائعة، بتسديدة على الطائر.

ليساهم قائد المنتخب الوطني في فوز فريقه بنتيجة (3-2)، وبلوغ النقطة الـ58 في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي.