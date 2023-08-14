بالفيديو.. مولودية الجزائر تبدع في تقديم بلايلي لجماهيرها

قدمت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، نجمها الجديد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بطريقة مميزة.

وأطلقت إدارة العميد، عبر حساب الفريق على “تويتر”، مقطع فيديو مصور، قدمت من خلاله النجم الجديد للفريق يوسف بلايلي.

كما تم ارفاق هذا الفيديو بتعليق جاء فيه: “أبحر الرايس حميدو ذات يوم من “مزغنة” إلى “الباهية” دفاعًا عن قلاعها، ومن وهران يبحر اليوم قبطان نحو إيكوزيوم بحثًا عن الكنز المدفون”.

يذكر أن يوسف بلايلي، سجل هذا الصيف عودته للبطولة الوطنية من بوابة مولودية الجزائر، أين أمضى مؤخرا على عقد لمدة موسمين.