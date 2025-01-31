بالفيديو.. نيوم السعودي يقدم بن رحمة ويصفه بـ”الساحر”

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة.

ووصف نادي نيوم لاعبه الجديد بـ “الساحر”، وذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس. وقال: “الساحر الجزائري يحط الرحال في نيوم”.

وأضاف النادي السعودي الذي يبحث عن الصعود إلى دوري روشن (الدرجة الممتازة السعودية): “محارب الصحراء سعيد بن رحمة هنا”.

من جانب آخر، ودّع الحساب الرسمي للدوري الفرنسي في نسخته العربية عبر منصة إكس، مهاجم الخضر، وقال: “كل التوفيق للجزائري سعيد بن رحمة بعد مغادرته ليون وانضمامه إلى نادي نيوم السعودي”.

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