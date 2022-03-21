بالفيديو والصور.. العثور على اليوتوبر ياسين ربوح في حالة صعبة بوهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية بمدينة العيون في وهران اليوم من اجل نقل الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. بعد ان دخل نوبة عصبية.

https://www.facebook.com/watch/?v=302440718586195

وحسب ماتم تداوله عبر صفحات منصات التواصل الإجتماعي اليوتوبر ياسين ربوح تعرض الى نوبة عصبية في مدينة العيون. حيث تم العثور عليه نائما في الشارع.

كما أظهر الفيديو والصور المتداولة لحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى وهو يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب علبه الهمة حيث إستدعى الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله.

ولحد الساعة لم يعرف سبب تواجد الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح في هذه الحالة التي ندعوا الله أن تمر عليه بردا وسلامة. وللإشارة فإن اليوتوبر ياسين ربوح لديه أزيد من ليون تابع عبر قناته على اليوتوب.

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عثر مساء اليوم الأحد، على سيدة في العقد السادس من العمر، مشنوقة بواسطة حبل داخل مسكنها الواقع ببلدية وادي الجمعة دائرة الحمادنة في ولاية غليزان.

وكانت هذه السيدة تعاني من ظروف اجتماعية جد قاهرة، هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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