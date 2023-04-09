بالفيديو: وصول دفعة جديدة من سيارات “فيات تيبو” إلى ميناء مستغانم

وصلت مساء اليوم الأحد إلى ميناء مستغانم دفعة ثانية لسيارات من العلامة الإيطالية “فيات” قادمة من إيطاليا.

وحسب مصادر النهاراونلاين إستقبل ميناء مستغانم 413 سيارة من نوع “فيات تيبو” وتعتبر هذ الدفعة الثانية قادمة من إيطاليا.

وأوضح مدير الإستثمار والتجارة لميناء مستغانم رشيد حويشة أن هذه الدفعة الثانية والمكونة من 413 سيارة من ونوع “فيات تيبو”. وقد سبقتها دفعة أولى والمكونة من 123 سيارة.

وأضاف رشيد حويشة أن الميناء بإنتظار وصول دفعات أخرى من سيارات فيات الإيطالية.

هذا وفي حدود الساعة التاسعة ليلا رست السفينة الإيطالية “سردينيا فييرا ” بميناء مستغانم وعلى متنها 413 سيارة من ونوع “فيات تيبو” قادمة من إيطاليا.