بالفيديو.. وناس هدافا ويقود السد للفوز أمام النصر في دوري أبطال آسيا

قاد الدولي الجزائري أدم وناس فريقه السد القطري لإلحاق أول هزيمة بنادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل أدم وناس هدفاً قاتلاً عن طريقة ركلة جزاء، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي فاز بها “الزعيم” بثنائية مقابل واحد.

وحمل وناس ثقل السد القطري على كتفيه بعدما تألق بشكل لافت منذ دخوله بديلاً.

للإشارة، فإن فريق النصر السعودي حسم تأهله إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلاله المركز الثالث في مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة. أمام فريق السد الذي ضمن تأهله في هذه المباراة بوصوله إلى النقطة الـ12، محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب، حققها من الفوز بـ3 مباريات والتعادل في مثلها، فيما لم يتلقَّ أيّ خسارة.