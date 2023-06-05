بالفيديو.. Ghetto Kids أطفال أفارقة يبهرون العالم

أبهر مجموعة من الأطفال الأفارقة المنحدرين من شوارع كمبالا في أوغندا حكام وجمهور “Britain’s Got Talent”. في العرض الناجح برقصاتهم وأزياءهم الملونة وابتساماتهم المبهرة.

وأتيحت الفرصة لهؤلاء الأطفال بزيارة عديد الدول بسبب آدائهم المبهر والتدريبات التي تلقوها من داودا كافوما. المعلم السابق البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أنشأ مؤسسة Inspire Ghetto Kids Foundation. في عام 2007 في حي Makindye الفقير، في كمبالا. وهو نفسه من عائلة مكونة من ثلاثين طفلاً من ست أمهات، حيث تذكر أنه اضطر إلى إعالة نفسه منذ سن مبكرة بعد وفاة والده. والبحث في القمامة لاستعادة الخردة المعدنية أو بيع الفاكهة لسائقي السيارات المتوقفة عند الإشارة الحمراء.

وصرح كافوما لوكالة فرانس برس أنه عندما كان طفلا بدأ يلعب كرة القدم، ثم شجعه أحد الأصدقاء على ممارسة الغناء.

يقول: “عندما غنيت ، نسيت الصعوبات في حياتي”. يعتقد معظم الناس أن أطفال الشوارع لا قيمة لهم بالنسبة للمجتمع. لكنني أعتقد العكس (…) لذلك قلت لنفسي: ماذا لو استخدمت الموسيقى والرقص والمسرح. لمساعدة المحرومين في الأحياء الفقيرة؟

ترحب مؤسسته بأطفال الشوارع وتوفر لهم سقفاً ووجبات وملابس وتعليم. لقد ساعدهم في تشكيل مجموعة Ghetto Kids التي أصبحت ضجة كبيرة على الإنترنت في عام 2014. عندما انتشر فيديو رقصهم الذي يغطي أغنية “Sitya Loss” لإدي كينزو ، وهو يتيم أوغندي آخر تحول إلى نجم موسيقي.

وتمت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على Youtube ملايين المرات. حيث فازت المجموعة بالعديد من الجوائز الدولية وعملت مع نجوم عالميين مثل الأمريكي كريس براون ونجم أفروبيتس النيجيري ويزكيد.

في عام 2022 ، استحوذت المجموعة بشكل ملحوظ على منصة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ويقول كافوما إن مؤسسته تمول من التبرعات والإيرادات من مقاطع الفيديو على YouTube و TikTok. فضلاً عن الحفلات الموسيقية. يقول: “حلمي هو امتلاك منزل أكبر لاستيعاب ومساعدة أكبر عدد ممكن من أطفال الشوارع”.