بالفيديو.. HULK وحش الجيش الجزائري الذي أبهر الرئيس تبون والفريق شنقريحة

قدمت الدفعات التي أشرف على تخرجها اليوم الخميس من الأكاديمية العسكرية لشرشال، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. استعراضا عسكريا باهرا. أبان مدى انسجام القوات المسلحة.

وخلال العرض، دخل أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي، والملقب بـ “هولك” راكضا كالسلاح المنفجر، واللهيب المنفعل، حيث أسقط خصومه أرضا بعروضه العسكرية القوية والباهرة.

وخلال العرض، حاول 3 من طلبة الجيش الوطني الشعبي إسقاط “هولك” أرضا عن طريق ضربه بالعصي إلا أنهم لم يتمكنوا أمام قوته الهائلة.

وبعد انتهاء عرضه العسكري، صفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والفريق شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وكل من كان حاضرا. مبدين انبهارهم وإعجابهم بإبن الجزائر والمدرسة العسكرية الجزائرية.