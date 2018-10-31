بالفيديو.. “LaLiga” تحتفل بفيغولي وبراهيمي !!

إحتفل الحساب الرسمي لـ”الليغا” بـ”تويتر”، بتألّق الدوليين الجزائريين سفيان فيغولي وياسين براهيمي، لما كانا ينشطان في الدوري الإسباني.

ونشرت الصفحة قائمة بالفيديو وصفتها بـ”أجمل وأروع الأهداف العربية في تاريخ الليغا الإسبانية”.

وإختير فيغولي بعد هدفه العالمي والرائع في مرمى سبورتينغ خيخون موسم 2011/2012 رفقة ناديه السابق فالنسيا الإسباني.

فيما جاء براهيمي في القائمة بفضل هدفه الجميل في مرمى نادي برشلونة موسم 2013/2014 لما كان يحمل ألوان نادي غرناطة.