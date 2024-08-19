بالفيديو ..شايبي هدافا ويقود فرانكفورت للفوز برباعية في كأس ألمانيا

فتح الدولي الجزائري فارس شايبي عداده التهديفي مع ناديه إنتراخت فرانكفورت، اليوم الاثنين، في منافسة كأس ألمانيا.

وسجل فارس شايبي هدفا جميلا في مرمى نادي إنتراخت براونشفيغ، خلال المباراة التي انتهت بالفوز برباعية كاملة مقابل واحد.

كما قاد شايبي فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من منافسة الكأس، على أمل الذهاب بعيدا وصنع المفاجأة.

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