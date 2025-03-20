بالفيديو.. أجواء رائعة في تدريبات الخُضر ببوتسوانا

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم(فاف)، اليوم الخميس، فيديو خاص بالأجواء الرائعة التي تسود استعدادات الخُضر بمدينة غابورون تحسبا لمواجهة بوتسوانا هذا الجمعة.

ومن المرتقب أن تخوض كتيبة بيتكوفيتش مواجهة بوتسوانا، هذا الجمعة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00 سا) بالتوقيت المحلي. برسم الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجرت الحصة التدريبية اليوم الأربعاء بمدينة غابورون قبل التنقل إلى مدينة فرانسيستاون، التي ستحتضن المواجهة، وسط معنويات مرتفعة وأجواء حماسية.