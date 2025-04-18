بالفيديو.. أحداث عنف خطيرة في مباراة اتحاد خنشلة وبارادو !

شهدت نهاية مباراة اتحاد خنشلة ونادي بارادو (2-2) التي جرت اليوم الجمعة، أحداث عنف في النفق المؤدي إلى الملعب بين لاعبي ومسيري الفريقين.

وتسببت أحداث العنف في تعرّض حارس نادي بارادو، مختار فراحي، لإصابة على مستوى الوجه. بعد مناوشات بين لاعبي ومسيّري الفريقين مباشرة بعد نهاية المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما.

كما عرفت نهاية المباراة أحداث شغب في المدرجات، إذ رصدت لقطات فيديو تكسير الكراسي ورميها إلى المستطيل الأخضر، ليختلط الحابل بالنابل، وتنتهي المبارة وسط حيرة كبيرة من متتبعي الكرة المحلية.

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