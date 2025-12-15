بالفيديو.. أشرف عبادة يحظى باستقبال الأبطال في الشلف

نشرت إدارة نادي أولمبي الشلف فيديو مميزًا، يوثق لحظة استقبال لاعبي الفريق لزميلهم، أشرف عبادة، الذي بصم على مشاركة لافتة رفقة المنتخب الوطني الرديف في منافسة كأس العرب.

وقام لاعبو الأولمبي خلال الحصة التدريبية بتنظيم ممر شرفي لمدافع الفريق، تكريمًا لما قدمه في البطولة العربية، حيث كان من أبرز العناصر وأثبت إمكانياته الكبيرة، ما جعله محل إشادة المتابعين.

ويأتي هذا الاستقبال ليعكس روح العائلة داخل نادي أولمبي الشلف، ويؤكد دعم اللاعبين لزميلهم الذي صنع الحدث في كأس العرب.