بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تستذكر التتويج بكأس الجزائر 2007

استذكرت إدارة مولودية الجزائر إنجازات الفريق وقت سابقا، أبرزها الفوز بكأس الجمهورية السادس في تاريخ النادي.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر فيديو لتتويج الفريق في 06/28/ 2007 بالكأس على حساب إتحاد الجزائر والثاني على التوالي أمام ذات الفريق بعد نهائي 2006.

وقالت إدارة النادي العاصمي أن التتويج جاء بفضل الهدف التاريخي لفضيل حجاج بتسديدة جميلة أطلقت العنان لأفراح عاشتها مدن جزائرية بألوان المولودية.

وجاء الاحتفال عبر المنصة الرسمية للفريق على الفايسبوك في الوقت المناسب، قبل الموعد الهام الذي ينتظر بلايلي و رفقائه أمام شباب بلوزداد في نهائي السيدة الكأس الذي سيجري بملعب 5 جويلية الاولمبي يوم 5 جويلية القادم.

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