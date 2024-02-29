بالفيديو: إقامة أوّل صلاة جمعة بجامع الجزائر غدا.. هذا هو مخطط نقل المصلين

تحسبا لإقامة أول صلاة جمعة غذا بجامع الجزائر بعد تدشينه رسميا, الأحد الماضي, من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وضعت مصالح ولاية الجزائر مخطط نقل للمواطنين خاص بصلاة الجمعة بجامع الجزائر.

واوضحت الولاية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك اته تم تخصيص 7 مواقف للسيارات بمحاذاة المسجد الأعظم والتي تتسع لأزيد من 8000 مكان للركن مقسمة كمايلي:

250 مكان مقابل جامع الجزائر من الجهة الشمالية.

3000 مكان بموقف السيارات للمركز التجاري (ARDIS ).

1500 مكان خلف المركز التجاري ARDIS.

400 مكان بموقف السيارات ذو طوابق كائن بمحاذاة ملعب 01 نوفمبر بالمحمدية.

1750 مكان بموقف قصر المعارض (SAFEX) .

1150مكان على مستوى موقف السيارات خروبة مقابل منتزه الصابلات.

200 مكان بالقرب من الجسر الجديد الرابط بين شارع طرابلس و المحمدية بالقرب من ملعب أول نوفمبر.

كما حددت الولاية 15 موقع لتجميع ونقل ضيوف جامع الجزائر الكرام ( ذهابا و إيابا) عبر توزيع ممنهج ومدروس.

وذلك من خلال تسخير 40 حافلة نقل تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “ايتوزا”على مستوى المحطات الحضرية.

ونشر مصالح ولاية الجزائر فيديو توضيحي لعملية مخطط نقل للمواطنين خاص بصلاة الجمعة بجامع الجزائر.

وجاء هذا المخطط حرصا من مصالح ولاية الجزائر لتوفير أفضل الظروف وبيئة مناسبة لزوار جامع الجزائر. حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية.