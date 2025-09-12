بالفيديو: إنقاذ طفلة من داخل بئر بتابلاط في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفلة سقطت في بئر، بالمكان المسمى فرقة تاكربوس، ببلدية تابلاط، ولاية المدية.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت فرق تابعة لها من أجل إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت في بئر جاف بعمق 18 متراً.

وأكدت المصالح ذاتها أن العملية كانت دقيقة ومعقّدة، إذ نفِّذت مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وتم إخراج الطفلة على قيد الحياة، وقدِّمت لها الإسعافات الأولية ثم نقِلت إلى المستشفى المحلي بتابلاط.